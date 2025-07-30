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Görme engelli kız üniversite sınavında ilk 10 bine girdi

Mersinli Nazalin Selvi, doğuştan görme engelli olmasına rağmen azmiyle liseyi birincilikle bitirdi ve üniversite sınavında ilk 10 bine girdi. Annesinin okuduğu kitaplar, arkadaşlarının yardımı ve öğretmenlerinin desteğiyle imkansızı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 10:29, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 12:16
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Görme engelli Nazalin'den engel tanımayan bir başarı hikayesi...

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde yaşayan, gündelik işlerde çalışan Selahattin ve ev hanımı Emine Selvi'nin kızı olan Nazalin Selvi, ilkokulu Adana'da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda, lise eğitimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin desteğiyle liseyi birincilikle tamamlayan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları ezberleyerek hazırlandığı üniversite sınavında sözelde ilk 10 bin sıralamasına girdi.

"KİTAPLARDAN SORULARI OKUMA KONUSUNDA ANNEM YARDIMCI OLUYORDU"

Hedefinin Ankara'da psikoloji okumak olduğunu ifade eden Nazalin Selvi, lisede öğretmenleri ile güzel bir ilişki kurduğunu dile getirerek, "Onlara bana yardımcı olmalarını rica ettim. Öğretmenlerim de sağ olsunlar kırmadılar beni. Birebir çalıştığımız durumlar oldu. Anlamadığım yerlerde tekrar yardımcı oldular. Tahtadaki yazı olduğunda sesli söylenmesi konusunda yardım ettiler. Bu şekilde 4 yılımı tamamladım.

Not alamadığım yerlerde arkadaşlarımdan yardım aldım. Arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oldu. Eve geldiğimde de yine annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Kendi aldığım notları okuyordum. Ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. İnşallah üniversite de bu şekilde devam edecek." dedi.

"SİZİ DURDURABİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Sınava hazırlanacak olan engelli öğrencilere de seslenen Selvi, "Şunu söylemek istiyorum. Sizin için hiçbir engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz zaman, gerçekten kalpten bunu hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın." dedi.

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE EVLADIMIZIN ARKASINDA OLACAĞIZ"

Ev işlerinden arta kalan zamanda kızının derslerine birlikte çalıştıklarını her şeyi ona okuyarak öğrettiğini belirten anne Emine Selvi, "Kızım doğuştan yüzde 100 görme engelli. İlkokul hayatını Adana'da, lise eğitimini ise Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. Bu süreçlerde okurken, yazarken sürekli yanındaydım. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Allah'ın izni ile yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız." şeklinde konuştu.

Tarlalara günübirlik yevmiyeye giderek geçimini kazandığını belirten baba Selahattin Selvi de kızının sonuna kadar yanında olup, okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"NAZALİN ZOR ŞARTLARDA SINAVA HAZIRLANIP ENGELLİ ARKADAŞLARINI CESARET VERDİ"

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi ve sınıf öğretmeni ile birlikte Nazalin Selvi'yi evinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Nazalin'in üniversite sınavında ilk 10 binlere girerek herkesi gururlandırdığını söyleyerek, "Bizim asıl mutluluğumuz Nazalin'in zor şartlarda sınava hazırlanıp, ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile diğer görme engelli arkadaşlarına, vatandaşlarımıza cesaret vermesi, onları umutlandırması. Nazalin'i tebrik ediyorum." dedi.

"NAZALİN'İN ELİ, AYAĞI, GÖZÜ OLDUK"

Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi de, "Öğretmenlerimiz, bizler, sınıf arkadaşları Nazalin'in eli, ayağı, gözü oldu. Kendisi zaten güçlü bir hafızaya sahip bir kızımız. Mezunumuz, okul birincimiz oldu. Bu yıl üniversite sınavına girdi. 10 binlerde bir başarı yakaladı. Bundan sonra da Nazalin'i bırakmayacağız. Okutacağız. Bu millete, bu vatana hayırlı bir evlat, hayırlı bir görev insanı olarak hayatına devam edecek inşallah." diye konuştu.


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