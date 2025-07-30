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İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması

İletişim Başkanlığı, 2025-2028 dönemini kapsayan maaş promosyon ihalesini sonuçlandırdı. Personel başına 85 bin TL ile kamu bankasıyla el sıkışıldı. Ödeme, ağustos maaşını takip eden 5 gün içinde hesaplara yatırılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 10:56, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 11:00
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İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması

Kamu kurumlarındaki maaş promosyonları ile ilgili rekorlar peş peşe gelirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da önemli bir adım attı.

Kurum, çalışanları adına yürüttüğü promosyon ihalesini başarıyla sonuçlandırdı ve toplamda 11 bankadan teklif aldı. En yüksek teklifi sunan bir kamu bankası ile anlaşmaya varıldı.

Bu anlaşma kapsamında, 85.000 TL olarak belirlenen promosyon tutarı, kurum personelinin hesaplarına ağustos ayı maaşını takip eden 5 gün içinde yatırılacak.

Promosyon Sözleşmesinin Detayları

  • Yeni sözleşme, 2025-2028 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırlandı.
  • Kurum personeli, önümüzdeki üç yıl boyunca (2025-2028) maaşlarını bu kamu bankası aracılığıyla alacak.
  • Promosyon tutarı 85.000 TL olarak belirlendi.
  • Ödeme, ağustos ayı maaşını takip eden 5 gün içinde gerçekleştirilecek.


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