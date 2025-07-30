'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakan Bayraktar, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle petrol ve doğal gaz alanındaki yeni keşifler, Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Petrol Rezervlerinde Büyük Artış

Bu yıl farklı bölgelerde 57 milyon varillik petrol rezervi bulundu.

bulundu. Rezervlerin toplam değeri 4 milyar dolar olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel mevcut.

Doğal Gazda Yeni Hedefler

Bakan Bayraktar, gelecek yıl Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gaz ile 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Ayrıntılar gelmeye devam edecek.