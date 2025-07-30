Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli

Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyenlere yönelik başlatılan soruşturmanın ikinci ayağı tamamlandı. Bu kapsamda, 400 akademisyenin işlemleri şüpheli olarak değerlendiriliyor. Soruşturma, kamu kurumlarında güvenlik açıklarına ve sahtecilik girişimlerine karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında dava açıldı ve şüphelilerin 5 yıldan 50 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı , başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzaları kopyalandı.

, başkan yardımcıları, ile birlikte kopyalandı. Bu yöntemle 39 sahte diploma hazırlandığı tespit edildi.

hazırlandığı tespit edildi. 400 akademisyenin usulsüz şekilde atanması sağlandı.

sağlandı. Zanlıların, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını silerek diploma isteyenleri kaydettikleri de belirlendi.

Daha Önce Açılan Davalar

Savcılık, Mayıs ayında da sahte sürücü belgesi ve diploma düzenleyen 134 kişi hakkında dava açmıştı. Bu gelişmeler, kamu kurumlarında belge güvenliğinin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.



