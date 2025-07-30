Yoksulluk sınırı temmuzda 86 bin lirayı aştı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı, 26 bin 115 TL'den 26 bin 413 TL'ye yükseldi. Böylece açlık sınırı, ilk 7 ayda 22 bin 104 liralık asgari ücretin 4 bin 309 lira üstüne çıktı.

Yoksulluk Sınırı ve Diğer Harcamalar

Yoksulluk sınırı, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade etmektedir. Bu sınır, 85 bin 66 TL'den 86 bin 316 TL'ye yükseldi.

Aylık Gıda Enflasyonu ve Yıllık Değişim

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti.

oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu.

oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak kaydedildi.



