Anız yakıp görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medyada 'koskocaman tarlayı çubukla yaktık' notuyla paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Jandarma ekipleri, sanal devriye sırasında olayı tespit ederek 15 yaşındaki F.G.'yi kırsal Eşme Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 13:15, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 13:16
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elindeki çubuk ile anız yakarak görüntüleri sosyal medyada "koskocaman tarlayı çubukla yaktık" notuyla paylaşan F.G. (15), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sanal devriye faaliyeti sırasında tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan anız yakma görüntüleri incelemeye alındı ve yapılan araştırmada, anız yakan kişinin kimliği belirlendi.
Şüpheli, kırsal Eşme Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayın Detayları
- F.G. (15), elindeki çubuk ile anız yaktı.
- Görüntüler sosyal medyada "koskocaman tarlayı çubukla yaktık" notuyla paylaşıldı.
- Jandarma ekipleri, sanal devriye sırasında olayı tespit etti.
- Şüpheli, Eşme Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı ve gözaltına alındı.
- Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.