Miras kavgasında yengesini yaralayıp intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Ferhat Saf (48), yengesi D.S.'yi tüfekle yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yaşanan bu trajik olay, çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayın Gelişimi

Ferhat Saf ile yengesi D.S. arasında miras kalan arazinin paylaşımı konusunda tartışma çıktı.

ile yengesi arasında miras kalan arazinin paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ferhat Saf, yanında getirdiği tüfekle yengesi D.S.'ye ateş etti.

Daha sonra aynı silahla kendini vuran Ferhat Saf, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan D.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ferhat Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



