Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınların kontrol altına alındığı illerde hasar ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yelikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınların kontrol altına alındığı illerde hasar ve zarar tespit çalışmalarının AFAD ve ilgili kurumlarca ivedilikle yapıldığını ifade etti.

1 Haziran'dan bugüne kadar toplamda 13 ilde önemli ölçüde yıkık ve ağır hasarlı yapılar tespit edildi. Bu süreçte 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır zarar gördü. AFAD ve ilgili kurumlar tarafından hızlıca yürütülen çalışmalar neticesinde, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar atıldı.

Hasar ve Zarar Tespit Çalışmaları

İzmir: 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır

288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır Bilecik: 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır

134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır Hatay: 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır

4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır Çanakkale: 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır

8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır Tekirdağ: 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır

12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır Sakarya: 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır

10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır Karabük: 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır

64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır Antalya: 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır

7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır Ankara: 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut

8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut Uşak: 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır

11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır Mersin: 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut

6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut Bursa: 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır

5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır Kahramanmaraş: 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahır

Maddi Destek ve Yardımlar

Yangından etkilenen illere toplamda 128 milyon 470 bin 242 lira ödenek gönderildi. Ayrıca 7 ilde, 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 lira ödeme yapıldı.

Acil Barınma İhtiyacı ve Konteyner Kurulumu

Toplamda: 105 konteyner sevk edildi.

105 konteyner sevk edildi. Konteyner kurulumu tamamlanan iller:

Toplam kurulum: 63 konteyner

Dikkat ve Tedbir Çağrısı

"Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor."Bakan Yerlikaya, ülkemizin ve milletimizin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.



