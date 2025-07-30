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Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınların vurduğu 13 ilde toplamda yüzlerce ev, iş yeri ve ahırın yıkıldığını açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 13 ilde 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır ağır hasar aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 14:11, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 14:48
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Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınların kontrol altına alındığı illerde hasar ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yelikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınların kontrol altına alındığı illerde hasar ve zarar tespit çalışmalarının AFAD ve ilgili kurumlarca ivedilikle yapıldığını ifade etti.

1 Haziran'dan bugüne kadar toplamda 13 ilde önemli ölçüde yıkık ve ağır hasarlı yapılar tespit edildi. Bu süreçte 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır zarar gördü. AFAD ve ilgili kurumlar tarafından hızlıca yürütülen çalışmalar neticesinde, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar atıldı.

Hasar ve Zarar Tespit Çalışmaları

  • İzmir: 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır
  • Bilecik: 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır
  • Hatay: 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır
  • Çanakkale: 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır
  • Tekirdağ: 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır
  • Sakarya: 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır
  • Karabük: 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır
  • Antalya: 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır
  • Ankara: 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut
  • Uşak: 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır
  • Mersin: 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut
  • Bursa: 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır
  • Kahramanmaraş: 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahır

Maddi Destek ve Yardımlar

Yangından etkilenen illere toplamda 128 milyon 470 bin 242 lira ödenek gönderildi. Ayrıca 7 ilde, 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 lira ödeme yapıldı.

Acil Barınma İhtiyacı ve Konteyner Kurulumu

  • Toplamda: 105 konteyner sevk edildi.
  • Konteyner kurulumu tamamlanan iller:
  • Toplam kurulum: 63 konteyner

Dikkat ve Tedbir Çağrısı

"Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor."Bakan Yerlikaya, ülkemizin ve milletimizin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.


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