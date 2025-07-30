Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor AT-802FF FireBoss uçaklarının orman yangınlarındaki rolü hakkında yayılan dezenformasyon DMM tarafından yalanlandı. Bu uçaklar, 3.104 litre su taşıma kapasitesi ve zorlu arazilerdeki operasyonel kabiliyetiyle Avrupa ve dünyada yaygın olarak kullanılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 14:29, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 14:48
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının yangın söndürmede yetersiz kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sosyal medya ve bazı yayınlarda, "Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı" şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. DMM, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğunu belirtti.
Air Tractor Uçaklarının Özellikleri
- Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa'da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili yangın söndürme araçlarından biridir.
- Uluslararası uygulamalara ve "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları" tebliğine uygun biçimde kullanılmaktadır.
- Görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahiptir.
Yapısal Değişiklikler ve Kapasite
- İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000'li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiştir.
- Su taşıma kapasiteleri 3.104 litreye çıkarılmıştır.
- Suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir.
- Düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir.
Doğru Bilgiye Ulaşmanın Önemi
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