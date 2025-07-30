Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı

Ekonomide yaşanan sıkıntıların reel sektöre etkilerinin azaltılması amacıyla sivil toplum örgütlerinin talepleri sürüyor.

Bu kapsamda son olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden getirilmesi dahil, bir dizi talepte bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, firmaların Türkiye'nin milli serveti olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğini bildirdi.

Firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir.



Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız.



Müteakip defalar dile getirdim. Emek yoğun sektörler zor durumda.



Tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya başta olmak üzere emek yoğun sektörlere ek. Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) July 30, 2025

"Kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı"

Emek yoğun sektörlerin zor durumda olduğunu, özellikle; tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya gibi sektörlere ek destekler verilmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Pandemi döneminde olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı" dedi.

Hisarcıklıoğlu, ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.