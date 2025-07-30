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Karmod, Haziran Ayında 190 Konut Satışıyla Sektöre Damga Vurdu

Güvenli, Ekonomik ve Hızlı Kurulan Çelik Yapı Konutlar Depreme Karşı Umut Oluyor

Barınma ihtiyacının hızla arttığı, geleneksel inşaat sistemlerinin ise maliyet ve zaman açısından yetersiz kaldığı günümüzde, Karmod'un sunduğu prefabrik ev ve konteyner yapı çözümleri, konut krizine pratik ve kalıcı alternatifler sunuyor.

Özellikle afet riski yüksek bölgelerde, hızlı teslim edilmesi gereken barınma yapıları büyük önem taşıyor. Karmod, hem bireysel kullanıcılar hem de kamu kurumları için geliştirdiği çözümlerle, Türkiye'nin konut sorununa akılcı çözümler üretmeye devam ediyor.





Hızlı ve Ekonomik Yeni Nesil Konteyner Ev Modelleri

Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer alması, yapı tercihlerinde dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. Bu bilinçle hareket eden Karmod, çelik taşıyıcılı prefabrik evler ve özel mühendislik çözümleriyle üretilen konteyner yapılar sayesinde, hem bireysel güvenliği sağlıyor hem de uzun ömürlü yapılar sunuyor.

Prefabrik evlerde kullanılan yüksek dayanımlı çelik konstrüksiyon sistemleri, deprem anında yapının rijitliğini korumasını sağlarken, yapı elemanları arasındaki bağlantılar esnek ve emniyetli şekilde tasarlanıyor. Aynı şekilde, Karmod konteyner modelleri de yüksek sismik performans sağlayacak şekilde mühendislik hesaplarıyla üretiliyor ve sahada kısa sürede monte ediliyor.





Esnek Kullanım Alanı, Geniş Ürün Yelpazesi Hazır Evler

Karmod, sadece klasik konutlar değil; ofis, yaşam alanı, geçici barınma ünitesi, şantiye yerleşkesi gibi birçok farklı ihtiyaca özel modüler konteyner çözümleri de sunuyor.

Bu yapılar sadece ekonomik değil; aynı zamanda taşınabilir, yeniden kurulabilir ve hızlıca devreye alınabilir özellikte. Bu özellikleriyle acil durum barınma alanları, geçici yerleşim alanları ya da inşaat kamp alanları gibi durumlarda ideal çözüm sağlıyor.





Karmod 140 Ülkede, 40 Yılı Aşkın Tecrübesiyle Güven İnşa Ediyor

1986 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Karmod, bugün dünyanın 140'tan fazla ülkesine ihracat yapan global bir yapı markası konumunda. Gerek bireysel konutlar gerekse kurumsal projeler için geliştirilen çözümler, her coğrafyanın iklim, zemin ve kullanım koşullarına göre özel olarak tasarlanıyor.





Karmod'un barınma çözümlerine yönelik vizyonunu paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Geleneksel yapı sistemlerinin yetersiz kaldığı alanlarda devreye girerek, insanların güvenli ve yaşanabilir alanlara ulaşmasını sağlıyoruz. Konteynerden prefabrik eve kadar uzanan ürün yelpazemizde, özellikle prefabrik ev çözümlerimizde güvenlik, ekonomik erişilebilirlik ve hızlı teslimat önceliğimizdir. Biz sadece yapı üretmiyor, aynı zamanda barınma hakkına saygı duyan sürdürülebilir yaşam alanları inşa ediyoruz."





Geleceğin Yapı Anlayışı: Sürdürülebilir, Modüler Çelik Evler

Karmod'un çözümleri yalnızca bugünün sorunlarına değil, geleceğin beklentilerine de cevap veriyor. Sürdürülebilir üretim teknikleri, düşük karbon salınımı, enerji tasarrufu sağlayan yapı sistemleri ve geri dönüştürülebilir malzemelerle geliştirilen Karmod yapıları, çevresel sorumluluk bilinciyle de fark yaratıyor.



