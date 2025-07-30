CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı.

Özel, yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı talebimizi kabul etti, komisyonda nitelikli çoğunluk sağlanacak. Biz de yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz. Bu komisyon anayasa komisyonu değildir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

"Komisyona katılacağız"

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada konuşan Özel şunları kaydetti:

"Bunu ilk kez açıklıyorum. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de. Sayın Grup Başkanvekilimizi (Murat Emir) telefonla arayarak nitelikli çoğunlukla karar almanın Meclis'in kuracağı komisyonda benimsendiğini, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını, bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını, bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Murat Emir bana aktardı."

"Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız"

CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak. Gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz, bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız.

"Bu komisyona katolik nikahı kıymıyoruz"

Biz bu komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz. Biz bu komisyona Katolik nikahı kıymıyoruz.

"Bermuda şeytan üçgenine izin vermeyiz"

Erdoğan'ın konuşmalarından 11 kez üst üste "Türk-Kürt-Arap" Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi Erdoğan. Böyle bir Bermuda Şeytan üçgeninin içine Türkiye'nin gelecek umutlarının düşmesine izin vermeyiz. Türkiye'de 6 milyon Arap yaşıyor, onlara kimsenin söz söylemesine izin vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Erdoğan bizi bu komisyonda istiyor sanan varsa saftır. Daha dün bizi komisyona davet ederken kullandığı laflara bak, "Geçmişteki günahlarının kefareti..."

Ne kefareti. CHP'ye soru sormaktan men ederim seni. Erdoğan'ın bizi istemediği belli.

Bizim olduğumuz yerde yanlış olmaz, olursa Millet duyar, CHP de durması gereken yerde durur."