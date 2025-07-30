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İnsan ticaretine karşı yeni eylem planı devrede

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca uygulama sürecine geçilen 2025-2030 İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında insan ticaretiyle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, mağdur odaklı hizmet kalitesinin artırılması ve suçun önlenmesine yönelik yeni mekanizmalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 15:57, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 15:58
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İnsan ticaretine karşı yeni eylem planı devrede

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan ticaretine yönelik Türkiye'nin gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Türkiye'nin, insan ticareti ve insan kaçakçılığı suçlarında mağdur odaklı yaklaşımıyla uluslararası standartları uyguladığını belirten Kök, "Çağımızın modern köleliği olarak ifade edilen insan ticareti, cinsiyet ve uyruk ayrımı gözetmeyen ağır bir insan hakkı ihlalidir." ifadesini kullandı.

Kök, bu anlamda her ihbarın hayat kurtarabilecek derecede önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşları, şüpheli bir durum tespit ettiklerinde "YİMER 157" ihbar hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunmaya çağırdı.

"Eylem planımız, insan ticaretine karşı stratejik bir adımdır"

Türkiye'nin, 2000'li yıllardan itibaren insan ticaretiyle mücadelesini uluslararası hukuk çerçevesinde güçlendirdiğini dile getiren Kök, Palermo Protokolü ve Eki'nin imzalanmasından sonra 2002'de Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapıldığını ve ulusal eylem planlarıyla mücadele mekanizmaları oluşturulduğunu anımsattı.

Kök, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile mağdur hakları ve adalete erişim konusunda önemli standartlar getirildiğini hatırlatarak, 2013'te Göç İdaresi'nin kurulmasıyla mücadelenin kurumsallaştığını, 2016'da ise yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği ile mağdur tespiti, koruma, destek ve geri dönüş süreçlerini bütüncül hale getirildiğini belirtti.

Bu alanda 15. Göç Kurulunda kabul edilen 2025-2030 İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın önem taşıdığına işaret eden Kök, "Eylem planımız 29 Ocak 2025'te düzenlenen 15. Göç Kurulu'nda kabul edildi ve uygulama sürecine geçildi. 2025-2030 İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Eylem Planımız, insan ticaretine karşı kararlılıkla atılmış stratejik bir adımdır. Plan, insan ticaretiyle mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeyi, mağdur odaklı hizmet kalitesini artırmayı ve suçun önlenmesine yönelik yeni mekanizmalar geliştirmeyi hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eylem planının koordinasyonunun Göç İdaresi Başkanlığınca yürütüldüğü aktaran Kök, Ulusal Eylem Planı'nın farkındalık ve toplumsal bilincin arttırılmasında kurumsal işbirliği ve kapasite gelişimini de desteklediğini vurguladı.

"Psiko-sosyal destek ve adli yardım sağlanıyor"

Kök, insan ticareti mağdurlarının tespiti ve kurtarılmasına ilişkin şunları ifade etti:

"Ulusal yönlendirme mekanizmamız ihbar ve bildirimle başlamaktadır. Mağdur tespiti, çok paydaşlı bir süreçtir. İlk temas anından itibaren mağdur olduğu düşünülen kişi hakkında hassasiyetle değerlendirme yapılmaktadır. Başkanlığımızın taşra teşkilatları, kolluk kuvvetlerinden, kamu kurumlarından veya sivil toplum kuruluşlarından gelen yönlendirmelerle süreci başlatmaktadır. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımızın bilgi ve ihbar hattı YİMER 157'ye veya 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla da süreç başlatılmaktadır. Bu durumda kolluk birimleriyle en kısa sürede irtibata geçilerek mağdurlar kurtarılmaktadır. Mağdur olarak tanımlanan kişilere sunulan mağdur destek hizmetleri, mağdurun talebine göre, mağdur destek programından yararlanması veya yabancılar için ayrıca güvenli geri dönüş olarak yürütülmektedir. Destek programı kapsamında, güvenli barınma, mali yardım, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, psiko-sosyal destek ve adli yardım sağlanmaktadır."

Kök, 6458 Sayılı Kanun'un, insan ticareti mağdurları için ayrı bir ikamet izni türü düzenlediğini hatırlatarak, mağdur destek programında talep eden mağdura güvenli barınma hizmeti sunmak için sığınma evlerinin kapasitesinin arttırıldığını söyledi.

"Herkesi mağdurların sesi olmaya çağırıyoruz"

Başkanlığın insan onurunun korunması için insan ticaretiyle mücadele ettiğini dile getiren Kök, bunun yanında ulaşılamayan hiçbir mağdurun olmaması için toplumsal farkındalığın önemli olduğuna işaret etti.

Toplumun, şüphelendiği durumlarda ilgili kamu birimlerini bilgilendirmesi gerektiğini belirten Kök, "İnsan ticaretiyle ilgili şüpheli bir durumu tespit edenler, Göç İdaresi Başkanlığımızın 5 dilde hizmet veren bilgi ve ihbar hattını (YİMER 157) veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. 81 ilde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüklerimize giderek ihbar ve bildirimde de bulunabilirler." bilgisini verdi.

Mağdurların korunması ve suçun önlenmesinin, kamu, sivil toplum ve birey iş birliğiyle mümkün olduğunu dile getiren Kök, bu ağır insanlık suçu karşısında herkesi mücadeleye katılmaya, mağdurların sesi olmaya çağırdı.

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