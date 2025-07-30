Bakan Yerlikaya'dan Orman Yangınına Hava Desteği Paylaşımı
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına havadan müdahalesini gösteren görüntüleri paylaşarak, tüm ekiplerin özverili çalışmasını vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 16:16, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 16:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yangınlara karşı orman işçileri, itfaiyeciler, AFAD, polis, jandarma, gönüllüler ve halk ile birlikte canla başla mücadele edildiği vurgulandı. Jandarma, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında bulunuyor. Bakan Yerlikaya, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden koruması için dua etti.
Orman Yangınlarına Müdahalede Görev Alanlar
- Orman işçileri
- İtfaiyeciler
- AFAD
- Polis
- Jandarma
- Gönüllüler
- Halk
Jandarmanın Rolü
Jandarma, helikopterleriyle yangınlara müdahalede aktif olarak görev alıyor ve her an görevinin başında bulunuyor.
Dilek ve Temenniler
Bakan Yerlikaya, "Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden korusun." diyerek iyi dileklerde bulundu.