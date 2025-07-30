Bakan Yerlikaya'dan Orman Yangınına Hava Desteği Paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yangınlara karşı orman işçileri, itfaiyeciler, AFAD, polis, jandarma, gönüllüler ve halk ile birlikte canla başla mücadele edildiği vurgulandı. Jandarma, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında bulunuyor. Bakan Yerlikaya, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden koruması için dua etti.

Orman Yangınlarına Müdahalede Görev Alanlar

Orman işçileri

İtfaiyeciler

AFAD

Polis

Jandarma

Gönüllüler

Halk

Jandarmanın Rolü

Jandarma, helikopterleriyle yangınlara müdahalede aktif olarak görev alıyor ve her an görevinin başında bulunuyor.

Dilek ve Temenniler

Bakan Yerlikaya, "Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden korusun." diyerek iyi dileklerde bulundu.



