Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşağı'nın ağustos sonunda hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da yazın yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak üzere Yomra giriş kavşağında yeni nesil kavşak uygulaması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle Trabzon'da trafik hacminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Uraloğlu, bu yoğunluğun Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yomra giriş kavşağında da kendini gösterdiğini ifade etti.

Yomra giriş kavşağında yıllık ortalama günlük trafik değeri 72 bine ulaştı. Yapılan kapasite analizleri ve projeksiyon değerlendirmeleri, mevcut hemzemin kavşağın artık yeterli olmadığını açıkça ortaya koydu.

Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi'nin Detayları

Kavşak geometrisi yeniden tasarlandı ve hemzemin düzenlemeler yapıldı.

Geçiş süresi yarıya indirilecek ve trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaltılacak.

ve trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaltılacak. Araç depolanma alanları 5 kat arttırılacak .

. Mevcut sinyalizasyonla 4 fazlı olan kavşak sistemi 2 fazlı hale getirilecek .

. Kavşak, klasik projelere göre daha düşük maliyetle tasarlandı.

Hızlı yapım, düşük maliyet ve trafik ihtiyaçlarına cevap veren bir model geliştirildi.

Projenin Hedefleri ve Takvimi

Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi'nin yapım çalışmalarına 28 Temmuz 2025 itibarıyla başlandı. Bir ay gibi kısa sürede tamamlanarak ağustos sonunda hizmete alınması hedefleniyor. Bu sayede çok daha kısa sürede işlevsel ve sürdürülebilir bir kavşak yapımı mümkün hale gelecek.



