Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsü şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Olay sonrası hayatını kaybeden şoförün kalp krizi geçirme anları ve arkadaki bir yolcunun hemen direksiyona geçme anları araç kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 16:28, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 16:29
Gaziantep'te Şehir Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Kılınç, direksiyon başında kalp krizi geçirerek merdiven boşluğuna düştü.
O esnada otobüs kontrolden çıkınca hemen arkadaki bir yolcu direksiyona geçip aracı kontrollü şekilde refüje çıkararak yaşanabilecek büyük bir kazayı önledi.
Olay sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen otobüs şoförü Ahmet Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.