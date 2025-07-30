İstanbul'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki Yusufcan D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 16:45, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 16:50
İstanbul'da feci kaza....
Esenyurt ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Yusufcan D., akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki dar bir sokakta yolun karşına geçmek istedi.
ÇOCUĞU EZDİ
Bu sırada aynı sokakta uzun süredir hareketsiz duran çöp kamyonu sürücüsü İ.Ş., aniden aracını çalıştırınca çocuğa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta, çöp kamyonunun önünden geçen çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği görülüyor.