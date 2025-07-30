Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada, doğurganlık oranlarını artırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımın daha hayata geçirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulu'nda uzun süredir üzerinde çalışılan yapısal reformlardan biriydi. Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.

2025'in "Aile Yılı" İlan Edilmesi ve Yeni Adımlar

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımlar kararlılıkla atılmaktadır.

Kamu Kurumlarında Yeni Düzenlemeler

Kamuda hizmet veren tüm kurumların bu düzenlemeyi hızla hayata geçirmesi

Çalışan ailelere destek olunması

Sosyal adaletin tesisi ve nüfus politikalarının etkinliği

Yılmaz, "Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.