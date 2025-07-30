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Çeşme'de Vale Kaza Yaptı: 7 Milyonluk Arabayı Pert Etti!

Çeşme'de bir otelde görevli vale, müşterinin piyasa değeri 7 milyon lira olan otomobiliyle otoparkta kaza yaptı. Hava yastıkları patlayan araca, pert raporu verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 17:47, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 17:50
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Çeşme'de Vale Kaza Yaptı: 7 Milyonluk Arabayı Pert Etti!

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir vale, otoparka bırakılan aracı pert etti. Olay, 28 Temmuz günü bir otelin kapalı otoparkında meydana geldi.

Otelden çıkış yapan Selen Yalaz, otomobilini istedi. Otelde vale olarak çalışan F.T., kapalı otoparktaki otomobili çıkarmak isterken kaza yaptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde hava yastıkları açılırken, araca pert raporu verildi.

Polis memuru tarafından tutulan tutanakta, F.T.'nin araçla otopark içerisinden sola dönüş için manevra yaparken sürüş hakimiyetini kaybederek beton sütuna aracın sağ ön kaput, ön tampon ve sağ çamurluk kısımlarıyla çarpması sonucu tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kaza, otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde F.T.'nin otomobile bindikten sonra hızla dönüş yapıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kolona çarptığı anlar yer aldı.

Olayın Detayları

  • Selen Yalaz, aracını istedikten sonra 20-25 dakika bekledi.
  • Bazı müşterilerin araçları daha önce teslim edildi.
  • 45 dakika sonra gerçek ortaya çıktı.
  • Gece müdürü ile birlikte otoparka inildi ve aracın durumu görüldü.
  • Dört hava yastığı patlamıştı ve araç perte çıkmıştı.

"Dört Hava Yastığı Açılmış"

Selen Yalaz, olaydan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aracımı istedikten sonra 20-25 dakika bekledim. Bir sorun olup olmadığını sordum. Çünkü benden sonra gelenlerin araçları teslim ediliyordu. 45 dakika sonra gerçeği öğrenmek için tepki göstermeye başladım. Ardından gece müdürü olduğunu öğrendiğim biriyle otoparka indik ve aracımın halini gördüm. Dört hava yastığı patlamıştı ve araç perte çıkmıştı."

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