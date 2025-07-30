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Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine zam teklifiyle ilgili açıklama yaptı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleri gündemde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 18:15, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 18:15
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Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün kamu işçilerine 2025-2026 arasında yapılacak zam oranıyla ilgili Ankara'da açıklama yaparak, kamu işçisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kamu işçileri zam pazarlığında TÜRK-İŞ'in bugünkü açıklamalarına cevap verdi.

Bakan Işıkhan, "18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Biz sendikalarla beraber çalışmak istiyoruz. Kapımız kendilerine açık." dedi.

Son Verilen Teklif

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), kamu işçilerine maaş artışı olarak şu teklifleri sundu:

  • İlk altı ay için yüzde 24
  • İkinci altı ay için yüzde 11
  • Üçüncü altı ay için yüzde 10
  • Dördüncü altı ay için yüzde 6

Kamu İşçisinin Talebi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edildi. İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için yüzde 25 zam yapılması ve yüzde 10 refah payı verilmesi talep edildi. Ayrıca, kıdem zammı da talepler arasında yer aldı.


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