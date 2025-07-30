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Kurtulmuş: Altın oran Kürt'ün onuru, Türk'ün gururudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreç komisyonunun tüm toplum kesimlerine açık şekilde ve kapsayıcı biçimde kurulacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 18:03, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 18:17
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Kurtulmuş: Altın oran Kürt'ün onuru, Türk'ün gururudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündemdeki en dikkat çekici başlık ise Meclis'te oluşturulması planlanan "Terörsüz Türkiye Komisyonu" oldu.

Kurtulmuş, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğine dikkat çekerek, silahların bırakılmasıyla ilgili sürecin Meclis çatısı altında yasal düzenlemelerle destekleneceğini vurguladı. "Bu süreç artık Türkiye için bir pranga değil, tarihi bir fırsattır" diyen Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının şeffaflık içinde, kamuoyunun hassasiyetleri gözetilerek yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"KOMİSYONUN ODAĞINDA ÇÖZÜM OLACAK"

Meclis Başkanı, komisyonun temel amacının örgütün silah bırakma sürecine hukuki zemin oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bu mesele politik tartışmalarla değil, 86 milyonun ortak iradesiyle çözülmeli. Türk'ün gururu, Kürt'ün onuru bizim için altın orandır" şeklinde konuştu.

Komisyonun kurulmasının ardından tüm partilerle istişare süreci yürüteceklerini kaydeden Kurtulmuş, "Meclis açılır açılmaz bu konuyu ilk hafta gündemimize alacağız. Nitelikli çoğunlukla yol almayı hedefliyoruz. Tüm partilerin sürece katılımını önemsiyoruz. Bu artık siyasi rekabetin değil, toplumsal uzlaşının konusudur" dedi.


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