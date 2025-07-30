Bingöl'de bebek arabası içinde bebekle kaldırımdan düştü

Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bingöl'de bebek arabası içinde bebekle kaldırımdan düştü

Bingöl'de bir yandan telefonla konuşan diğer yandan da kıyafet seçen kadın, bebek aracının kilidini kapatmayı unuttu. Aracın içerisindeki bebekle beraber kaldırımdan aşağı düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 19:32, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 19:27
Yazdır
Bingöl'de bebek arabası içinde bebekle kaldırımdan düştü

Bingöl'de bir annenin dikkatsizliği faciaya neden oluyordu..

Merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir elinde telefonla konuşan ve diğer eliyle bebek aracını süren kadın, cadde üzerinde bulunan bir mağazanın önüne geldi.

Telefonla konuşmayı sürdüren kadın, bebek aracını kilitlemeden bıraktı ve kıyafet seçme başladı.

Bu sırada araç içerisindeki bebekle beraber yola doğru ilerlemeye başladı.

KORUMA SAYESİNDE BEBEK YARALANMADI

Durumu güvenlik kamerasından gören işletme sahibi Mehmet Karaca, dükkandan koşarak çıktı. Bebek aracı kaldırımda aşağı devrilirken, önündeki koruma sayesinde bebek yaralanmaktan kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber