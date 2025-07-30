Bingöl'de bebek arabası içinde bebekle kaldırımdan düştü
Bingöl'de bir yandan telefonla konuşan diğer yandan da kıyafet seçen kadın, bebek aracının kilidini kapatmayı unuttu. Aracın içerisindeki bebekle beraber kaldırımdan aşağı düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 19:32, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 19:27
Bingöl'de bir annenin dikkatsizliği faciaya neden oluyordu..
Merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir elinde telefonla konuşan ve diğer eliyle bebek aracını süren kadın, cadde üzerinde bulunan bir mağazanın önüne geldi.
Telefonla konuşmayı sürdüren kadın, bebek aracını kilitlemeden bıraktı ve kıyafet seçme başladı.
Bu sırada araç içerisindeki bebekle beraber yola doğru ilerlemeye başladı.
KORUMA SAYESİNDE BEBEK YARALANMADI
Durumu güvenlik kamerasından gören işletme sahibi Mehmet Karaca, dükkandan koşarak çıktı. Bebek aracı kaldırımda aşağı devrilirken, önündeki koruma sayesinde bebek yaralanmaktan kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.