Çanakkale'de sosyal medyada müstehcen ifadeler kullanan şahıs tutuklandı

Sosyal medyada her gün yeni bir şikayet ortaya çıkıyor.

Söz konusu şikayetlere bu kez de müstehcenlik eklendi.

Sosyal medya üzerinden müstehcen yayın ya da paylaşımlar yaparak takipçi artıran, şantajla kadınlara kişisel saldırı yapan, reyting yapan, bağış adı altında para temin eden ve buna özendiren kişilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

ŞANTAJLA KADINLARA KİŞİSEL SALDIRIDA BULUNDU

Ezine ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Y.'nin (56) 'oyku_owl' sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de belediye olarak paylaşım hakkında ihbarda bulundu. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine soruşturma başlattı.

MÜSTEHCEN SÖYLEMLER NEDENİYLE TUTUKLANDI

Ekipler, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemleri bulunduğu tespit edilen inşaat işçisi Mehmet Y'yi (56) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.