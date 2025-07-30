Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı

Bölgede soğutma çalışmalarının ekipler tarafından devam ettiğini bildiren Yumaklı, "Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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