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Havai fişekle yangın çıkaran şüphelilere ağaç dikme cezası

Bursa'da havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliye 'ağaç dikme' cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 20:35, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 20:34
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Havai fişekle yangın çıkaran şüphelilere ağaç dikme cezası

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde önceki gün havai fişek atılması sonucu ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. Yaşı küçük olan şüpheli M.B'ye ev hapsi tedbiri uygulanırken, diğer yaşı küçük şüpheliler A.K, M.A. ve İ.E.C. hakkında "Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği yer ve zamanda 50'şer fidan dikme" şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Nilüfer'deki yangına sebep olanlar 100'er fidan dikecek

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde dün yine havai fişek nedeniyle çıktığı belirlenen ağaçlık alan yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada ise A.F.V. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "100'er fidan dikme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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