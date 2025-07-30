Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklamalarında, son dönemde yaşanan orman yangınları ve küresel iklim değişikliğinin etkileri detaylı şekilde ele alındı. 69 orman yangınından 67'si kontrol altına alındı ve şu anda yalnızca Afyon Hocalar ve Denizli Tavas'ta iki aktif yangın bulunuyor. Bu yangınlar herhangi bir tehdit oluşturmuyor ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Orman Yangınlarının Küresel Durumu

Küresel iklim değişikliği nedeniyle son 10 yılda orman yangınlarının alanı ve şiddeti iki katına çıktı. Birleşmiş Milletler'in öngörüsüne göre, 2030 yılına kadar %14, 2050'ye kadar ise %30 artış bekleniyor. 2024 yılı, son 100 yılın en sıcak yazı ve son 10 yılın en kurak yazı olarak kaydedildi.

Dünya Genelinde Yanan Alanlar

2002-2012: 44 milyon hektar yandı.

44 milyon hektar yandı. 2013-2023: 94 milyon hektara yükseldi.

94 milyon hektara yükseldi. Avrupa'da 2023: 140 bin hektar yandı.

140 bin hektar yandı. Avrupa'da 2024: 300 bin hektar yandı.

Türkiye'nin Durumu ve Karşılaştırmalar

Türkiye'nin 23,4 milyon hektar orman alanı bulunuyor. 2024 yılında %0,11'i, 2020-2024 arasında ise %0,18'i yandı. Bu oranlar, aynı coğrafyada bulunan diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

İtalya: 11,1 milyon hektar orman alanı, 2024'te %0,36 yandı, son 5 yılda %0,74.

11,1 milyon hektar orman alanı, 2024'te %0,36 yandı, son 5 yılda %0,74. Portekiz: 2024'te %2,18, son 5 yılda %1,15.

Yangınların Nedenleri ve İstatistikler

"Çıkan yangınların %96'sı insan kaynaklıdır." Bu yangınların büyük kısmı doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

2023 Ocak-Temmuz: 4.268 yangın (2.209'u orman dışı, 2.059'u orman içi)

4.268 yangın (2.209'u orman dışı, 2.059'u orman içi) 2024 Ocak-Temmuz: 4.477 yangın (2.549'u orman dışı, 1.928'i orman içi)

%57'si orman dışında çıkan yangınlar, ormana sirayet etmeden sona erdi. %30'u orman dışında başlayıp ormana sıçradı, %13'ü ise doğrudan ormanda başladı. Bu veriler, yangınların önlenmesi ve müdahale kabiliyetinin artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.