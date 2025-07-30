Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında

Bakan Yumaklı, son dönemde çıkan orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Küresel iklim değişikliği yangınları artırıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 21:30, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 21:35
Yazdır
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklamalarında, son dönemde yaşanan orman yangınları ve küresel iklim değişikliğinin etkileri detaylı şekilde ele alındı. 69 orman yangınından 67'si kontrol altına alındı ve şu anda yalnızca Afyon Hocalar ve Denizli Tavas'ta iki aktif yangın bulunuyor. Bu yangınlar herhangi bir tehdit oluşturmuyor ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Orman Yangınlarının Küresel Durumu

Küresel iklim değişikliği nedeniyle son 10 yılda orman yangınlarının alanı ve şiddeti iki katına çıktı. Birleşmiş Milletler'in öngörüsüne göre, 2030 yılına kadar %14, 2050'ye kadar ise %30 artış bekleniyor. 2024 yılı, son 100 yılın en sıcak yazı ve son 10 yılın en kurak yazı olarak kaydedildi.

Dünya Genelinde Yanan Alanlar

  • 2002-2012: 44 milyon hektar yandı.
  • 2013-2023: 94 milyon hektara yükseldi.
  • Avrupa'da 2023: 140 bin hektar yandı.
  • Avrupa'da 2024: 300 bin hektar yandı.

Türkiye'nin Durumu ve Karşılaştırmalar

Türkiye'nin 23,4 milyon hektar orman alanı bulunuyor. 2024 yılında %0,11'i, 2020-2024 arasında ise %0,18'i yandı. Bu oranlar, aynı coğrafyada bulunan diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

  • İtalya: 11,1 milyon hektar orman alanı, 2024'te %0,36 yandı, son 5 yılda %0,74.
  • Portekiz: 2024'te %2,18, son 5 yılda %1,15.

Yangınların Nedenleri ve İstatistikler

"Çıkan yangınların %96'sı insan kaynaklıdır." Bu yangınların büyük kısmı doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

  • 2023 Ocak-Temmuz: 4.268 yangın (2.209'u orman dışı, 2.059'u orman içi)
  • 2024 Ocak-Temmuz: 4.477 yangın (2.549'u orman dışı, 1.928'i orman içi)

%57'si orman dışında çıkan yangınlar, ormana sirayet etmeden sona erdi. %30'u orman dışında başlayıp ormana sıçradı, %13'ü ise doğrudan ormanda başladı. Bu veriler, yangınların önlenmesi ve müdahale kabiliyetinin artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber