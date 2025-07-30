İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi

İstanbul'da ekmek fiyatına yapılan zammın ardından İzmir'de de zam kararı alındı. İzmir Ticaret Odası 200 gram ekmeğin yüzde 20'lik artışla 15 TL'den satılmasına karar verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 23:12, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 23:13
Yazdır
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi

İstanbul'da İTO'ya bağlı, fırınlarda ekmek fiyatına yüzde 20'lik zam yapılmış, 200 gram ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. İstanbul'un ardından İzmir'de de zam kararı alındı.

İZMİR'DE 200 GRAM EKMEK 15 TL OLDU

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin, 200 gram ekmeğin fiyatının 15 lira olması yönünde aldığı karar İzmir Ticaret Odası (İZTO) Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alındı.

200 gram ekmek için 15 TL'lik teklif yönetim kuruluna sunuldu. Zam kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenirken kararın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber