31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/293

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup generaller ve albaylar, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup generaller ve albaylar hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.

Listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 2 amiral ve 3 albay, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.

Listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup amiraller hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.