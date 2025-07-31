31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/293
Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup generaller ve albaylar, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.
Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup generaller ve albaylar hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.
Listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 2 amiral ve 3 albay, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.
Listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup amiraller hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.