Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu gelişme, sendika üyeleri ile ilgili sektörlerde önemli bir gündem oluşturdu. Kararın gerekçesi olarak, grevin "milli güvenliği bozucu nitelikte" görülmesi gösterildi. Bu tür kararlar, işçi sendikaları ve işverenler arasındaki ilişkilerde zaman zaman gündeme gelmektedir.

Kararın Kapsamı ve Uygulama Alanları

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı

merkez teşkilatı Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğü

Yasal Dayanak

Bu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alınmıştır. İlgili madde, milli güvenliği tehdit eden grevlerin ertelenmesine olanak tanımaktadır.