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Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 500 zabıt katibi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere ise 3 bin 500 personel alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 07:09, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 07:12
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Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile adli ve idari yargı mercilerinde görevlendirilmek üzere toplam 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak olup, adayların dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunmaktadır.

Başvuru Tarihleri ve Şartları

  • Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.
  • Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Adaylar sadece bir adalet komisyonuna ve tek bir kontenjan grubuna başvuru yapabilecektir.
  • Başvuru için lisans, ön lisans veya ortaöğretim mezunu olmak ve 2024 yılı KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.
  • Ayrıca, adayların üç dakikada bilgisayar ile yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazabildiklerini gösteren bir uygulamalı sınavı geçmeleri gerekmektedir. Bu sınav 13 Eylül'de yapılacaktır.

Sözlü Sınav Detayları

  • Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, 27 Eylül'de sözlü sınava alınacaktır.
  • Sözlü sınavda mesleki bilgi, Atatürk İlke ve İnkılapları, genel kültür ile ifade yeteneği değerlendirilecektir.
  • Adayların başarılı sayılabilmeleri için sözlü sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Ceza ve Tevkifevleri'ne 3.500 Personel Alımı

  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanla toplam 3.500 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
  • Bunlar arasında 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli bulunmaktadır.
  • İnfaz ve koruma memurluğu için adayların 18 yaşını doldurmuş ve 01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir.
  • 2024 KPSS'de en az 70 puan alma şartı bu kadrolar için de geçerlidir.
  • Sağlık şartlarının uygunluğuna ilişkin belge, bölge hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenecektir.

Başvuru Bilgileri ve Detaylar

Her iki ilana ilişkin detaylı başvuru şartları, sınav tarihleri, kontenjan bilgileri ve başvuru belgelerine Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.adalet.gov.tr, Personel Genel Müdürlüğü pgm.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.


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