40'tan fazla ilde jandarma komutanı değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, çok sayıda general ve albayın rütbeleri yükseltilirken, birçok ismin de görev yeri değiştirildi. Ayrıca, 40'tan fazla ilin Jandarma Komutanı değişti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da önemli terfiler ve atamalar gerçekleştirildi. Tüm bu değişiklikler, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca yapıldı ve 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Terfiler ve Atamalar

21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti.

bir üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu Korgeneralliğe yükseltildi.

Korgeneralliğe yükseltildi. Tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul Tümgeneral rütbesine terfi etti.

Tümgeneral rütbesine terfi etti. 15 albay Tuğgeneralliğe yükseltildi.

Tuğgeneralliğe yükseltildi. 78 ismin görev yeri değiştirildi.

Öne Çıkan Atamalar

Korgeneral Aykut Tanrıverdi , Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine Ankara'ya atandı.

, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine Ankara'ya atandı. Korgeneral Yusuf Kenan Topcu , İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (İntibak) görevine getirildi.

, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (İntibak) görevine getirildi. Tümgeneral Ali Doğan , Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.

, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı. Tümgeneral Şakir Uslu , Denetleme ve Değerlendirme Başkanı oldu.

, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı oldu. Tümgeneral Cengiz Yıldız , Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

, Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi. Tümgeneral Murat Bulut , Asayiş Başkanlığı'na getirildi.

, Asayiş Başkanlığı'na getirildi. Tümgeneral Ahmet Kavukcu , Antalya İl Jandarma Komutanı oldu.

, Antalya İl Jandarma Komutanı oldu. Tümgeneral Tarık Hekimoğlu , Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Yusuf Aslan , Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'na atandı.

, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'na atandı. Tuğgeneral Mevlüt Dirim , Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Tuğgeneral Hasan Semiz , İstihbarat Başkanı oldu.

, İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral İbrahim Karakulak , Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı görevine atandı.

, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Cafer Öz , Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Tamer Bilacan , Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı görevine atandı.

, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Alper Çetinkaya, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı görevine atandı.

40'tan Fazla İlin Jandarma Komutanı Değişti

Kararnameyle, 40'tan fazla ilin Jandarma Komutanı değişti. Bursa, Antalya, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Hatay, Muğla, Kayseri, Sakarya, Kırklareli, Giresun ve birçok ilde yeni komutanlar göreve getirildi. Ayrıca bazı komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki çeşitli başkanlıklara alınırken, bazı isimler de "emrine" kaydıyla merkez teşkilatına çekildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Terfiler ve Atamalar

İki amiral ve üç albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

bir üst rütbeye terfi ettirildi. Tuğamiral Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu , Tümamiralliğe yükseltildi.

, Tümamiralliğe yükseltildi. Albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal , Tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.

, Tuğamiral rütbesine terfi ettirildi. Bazı amirallerin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Sahil Güvenlik'te Öne Çıkan Atamalar

Tümamiral Serkan Tezel , Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına yeniden atandı.

, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına yeniden atandı. Tümamiral Tayfun Paşaoğlu , Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında görevini sürdürecek.

, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında görevini sürdürecek. Tuğamiral Oğuz Bavbek , Sahil Güvenlik Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı.

, Sahil Güvenlik Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. Tuğamiral Mehmet Yakın , Sahil Güvenlik Personel Başkanlığına yeniden atandı.

, Sahil Güvenlik Personel Başkanlığına yeniden atandı. Tuğamiral Gökmen Gücüyen , Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevine getirildi.

, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tuğamiral Alpaslan Baysal, Sahil Güvenlik Harekat Başkanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.