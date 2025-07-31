Özel'den kamu işçilerine destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şile'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Mitingde, kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasına değinen Özel, işçilere destek mesajı verdi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları da gündemindeydi ve bu konuda önemli eleştirilerde bulundu.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve İşçilere Destek

Özgür Özel, "Hala 600 bin kamu işçisinin çerçeve protokolünü yapmadılar" diyerek, emekçilerin haklı taleplerinin arkasında olduklarını vurguladı. Ağustos ayında 500 işyerinde grev olacağını belirten Özel, işçilere şu şekilde seslendi:

"Hiç korkmayın, arkanızda millet var, biz varız, sizinle birlikte meydanlardayız."

Orman Yangınları ve Eleştiriler

Özgür Özel'in gündeminde ayrıca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları vardı. Bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: