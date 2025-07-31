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'Müziğin sesini kısın' diyen emekli polisi bıçakladı

Emekli polis Ali Rıza A., torunuyla camiye giderken yüksek sesle müzik dinleyen bir şahsı uyardı. Uyarının ardından önce darp edildi, ardından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 07:31, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 07:32
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'Müziğin sesini kısın' diyen emekli polisi bıçakladı

Aksaray'da camiye gitmek için torunuyla birlikte evden çıkan emekli polis memuru Ali Rıza A. (55), yürüyerek camiye doğru ilerlerken bir şahsın park kenarındaki araçta yüksek sesle müzik dinlediğini fark etti. Araca yaklaştıkça müziğin sesinden rahatsız olan Ali Rıza A., araçtaki kimliği belirlenemeyen şahsı müziğin sesini kısmaya davet etti. Ancak şahıs, uyarıya aldırış etmeden önce hakaret ve tehditlerde bulundu, ardından emekli polis memurunu darbedip bıçaklayarak yaraladı.

Olayın Gelişimi

  • Ali Rıza A., yüksek sesle müzik dinleyen şahsı uyardı.
  • Şahıs, uyarıya tepki göstererek hakaret ve tehditlerde bulundu.
  • Emekli polis memuru, 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermek isterken saldırıya uğradı.
  • Şüpheli, Ali Rıza A.'yı önce darbetti, ardından bıçakladı.

Olay Yerinde Müdahale ve Hastane Süreci

Yaralanan Ali Rıza A., kanlar içinde yere yığılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Ambulanstan inen emekli polis memuru, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına olayı anlattı.

Mağdurun Açıklamaları

Ali Rıza A., "Yüksek sesle müzik yayını yaptıkları için video kaydı yapıyordum. Önce telefonumu gasbettiler. Sonra yanımda torunum varken beni dövdüler. Sonra da bıçakladılar. Böyle şehir eşkıyaları var. Kendim emniyet mensubu olduğumu söylememe rağmen, sizinle ilgili bir sorunum yok dememe rağmen kafa göz darbettiler. Bıçakladılar. Bunlar insan değil. Davacı ve şikayetçi olacağım" dedi.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


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