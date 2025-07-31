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Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!

Organize gıda perakende sektöründe gross-marketlerin yükselişi şaşırtıyor! Gross-marketler uygun fiyatlarıyla tüketicinin yeni gözdesi oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 07:49, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 07:54
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Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!

Son dönemde gross-marketler, uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satış yöntemiyle tüketicilerin yeni tercihi haline geldi.

Türkiye Gaztesi'nin haberine göre; Artan talep, sektöre yapılan yatırımları da beraberinde getiriyor. Sektör temsilcileri, 2026 yılına kadar 400-600 yeni gross-market açılmasını bekliyor. Organize gıda perakende sektörünün büyüklüğü 1 trilyon TL'yi aşarken, tüketici trendleri de yeniden şekilleniyor. Zincir marketlerin çok şubeli sistemine rağmen, tüketiciler toptan fiyatına perakende satış yapan gross-marketlere yöneliyor. Bu marketler, tekstilden gıdaya geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajı ile öne çıkıyor.

Büyüme Potansiyeli Yüksek

Gross-marketler, indirim marketlerinde olduğu gibi az sayıda personel, sade mağaza tasarımı ve yüksek hacimli satışa dayalı iş modeliyle faaliyet gösteriyor. Geleneksel zincir marketlerin aksine, tüketicilere toptan fiyatlara yakın ürünler sunabiliyorlar. Bazı gross-marketler sadece bireysel müşterilere, bazıları ise hem bireysel hem de ticari müşterilere hizmet veriyor. 2023'ten bu yana birçok şehirde açılan gross-marketler, özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde hızla yayılıyor. Gross-marketlerin perakende sektöründeki payı şu anda yaklaşık %4 seviyesinde bulunuyor. Ancak sektör temsilcileri, bu alandaki büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

Zincirlerden Gross Yatırımı

Sektör temsilcileri, piyasadaki bu ilgiden faydalanmak isteyen bazı zincir marketlerin de gross-market yatırımlarına yönelerek artan talepten pay almaya çalışacağını öngörüyor. Uzmanlar ise gross-marketlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazılarına göre bu model ekonomik kriz geçtikten sonra eski alışkanlıklara yerini bırakacak. Özellikle fiyatları ve indirimleri online takip eden tüketiciler ile küçük işletmeler, gross-marketlerin en önemli müşteri kitlesi olarak öne çıkıyor.

  • 2026 yılına kadar 400-600 yeni gross-market açılması bekleniyor.
  • Gross-marketlerin perakende sektöründeki payı yaklaşık %4.
  • Büyüme potansiyeli yüksek olan bu model, özellikle büyükşehirlerde hızla yayılıyor.


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