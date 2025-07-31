Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı

Yumurtanın ihracatında kilogram başına uygulanan fonun kaldırılması ile birlikte fiyatlarda yeniden artış yaşandı. Yılın ilk üç ayında dış talebin etkisiyle hızlı yükselen ve 30'lu koli başına 300 lirayı bulan fiyatlar nedeniyle, şubat ayında yumurta ihracatına kilogram başına 50 cent fon getirildi. Ancak piyasa dengelenmeyince bu fon önce 1 dolar, ardından 1,5 dolar olarak güncellendi. Mayıs ayı itibarıyla uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisiyle fiyatlar düşmeye başladı ve haziran ayında 30'lu M boy yumurta 90 liraya kadar geriledi.

Fonun Kaldırılması ve Fiyatlara Etkisi

24 Temmuz 2025 tarihinde kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan fonun kaldırılması kararı alındı. Bu gelişmeyle birlikte fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Fon kesintisinin kalkmasıyla ihracat daha kazançlı hale geldi ve özellikle turizm bölgelerinde tüketim artınca, fiyatlar tekrar 30'lu kolide 140-170 lira bandına ulaştı. Organik yumurtalarda ise daha yüksek fiyatlar uygulanıyor.

Fiyat Artışının Nedenleri

Sıcak hava koşulları nedeniyle yumurtanın muhafazası zorlaştı ve bu durum zincir marketlerin enerji maliyetlerini artırdı.

nedeniyle yumurtanın muhafazası zorlaştı ve bu durum zincir marketlerin enerji maliyetlerini artırdı. Ambalajda kullanılan karton ve plastik materyallerin fiyat artışı da yumurta fiyatlarını etkiledi.

Yumurta Fiyatlarında Son Durum

Kesintinin kaldırılmasıyla ihracatın daha rekabetçi hale gelmesi, sektörde hareketlilik yarattı. ABD ve birçok ülkeye yapılan ihracat artınca fiyatlar da yükseldi. Afyon'da duble yumurtanın fiyatı 3,85-4 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz aylarda ise bu fiyat 3-3,50 TL seviyesindeydi.



