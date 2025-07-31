YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı

Yumurtada uygulanan fonun kaldırılmasıyla ihracat canlandı, fiyatlar yükseldi. Sıcak hava ve ambalaj maliyetleri de zamları tetikliyor. Tüketici ne yapmalı?

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 07:54, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:16
Yazdır

Yumurtanın ihracatında kilogram başına uygulanan fonun kaldırılması ile birlikte fiyatlarda yeniden artış yaşandı. Yılın ilk üç ayında dış talebin etkisiyle hızlı yükselen ve 30'lu koli başına 300 lirayı bulan fiyatlar nedeniyle, şubat ayında yumurta ihracatına kilogram başına 50 cent fon getirildi. Ancak piyasa dengelenmeyince bu fon önce 1 dolar, ardından 1,5 dolar olarak güncellendi. Mayıs ayı itibarıyla uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisiyle fiyatlar düşmeye başladı ve haziran ayında 30'lu M boy yumurta 90 liraya kadar geriledi.

Fonun Kaldırılması ve Fiyatlara Etkisi

24 Temmuz 2025 tarihinde kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan fonun kaldırılması kararı alındı. Bu gelişmeyle birlikte fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Fon kesintisinin kalkmasıyla ihracat daha kazançlı hale geldi ve özellikle turizm bölgelerinde tüketim artınca, fiyatlar tekrar 30'lu kolide 140-170 lira bandına ulaştı. Organik yumurtalarda ise daha yüksek fiyatlar uygulanıyor.

Fiyat Artışının Nedenleri

  • Sıcak hava koşulları nedeniyle yumurtanın muhafazası zorlaştı ve bu durum zincir marketlerin enerji maliyetlerini artırdı.
  • Ambalajda kullanılan karton ve plastik materyallerin fiyat artışı da yumurta fiyatlarını etkiledi.

Yumurta Fiyatlarında Son Durum

Kesintinin kaldırılmasıyla ihracatın daha rekabetçi hale gelmesi, sektörde hareketlilik yarattı. ABD ve birçok ülkeye yapılan ihracat artınca fiyatlar da yükseldi. Afyon'da duble yumurtanın fiyatı 3,85-4 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz aylarda ise bu fiyat 3-3,50 TL seviyesindeydi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber