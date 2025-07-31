YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bıçaklı saldırı paniği! Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası doktor ve güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 08:06, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:24
Yazdır

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli İ.H.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın ardından polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan Aydoğdu ve Polat, tedavi altına alındı. Polis, şüpheli İ.H.K.'yi gözaltına aldı ve sağlık kontrolünden geçirdikten sonra emniyete götürdü. Bu tür olaylar, sağlık çalışanlarının güvenliği açısından büyük endişe yaratmaktadır.

Valilikten Açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin önce özel güvenlik görevlisine, ardından bir doktora saldırdığı ve kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda şüpheli çok kısa bir süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Her iki personelin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Saldırı şiddetle kınandı ve yaralanan görevlilere acil şifalar dilendi.

Adli ve İdari İnceleme Başlatıldı

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde ise saldırganın hastane koridorunda dolaştığı ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar yer aldı.

  • Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralandı.
  • Şüpheli İ.H.K. gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
  • Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri mevcut.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber