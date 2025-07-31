4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi: 17 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da insansız hava aracı destekli düzenlenen operasyonda 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonda, yerli ve milli sanayimizin göz bebeği AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığına dikkat çekildi.

"Jandarmamız Diyarbakır'da 100 tondan fazla Toz Esrar elde edilebilecek 4 Milyon 459 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ile 150 kg esrar ele geçirdi❗"



Yerli ve Milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA'mızın İLK kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir. pic.twitter.com/BYH5AQIRgL Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2025

Operasyonun Detayları

AKINCI TİHA , gündüz-gece görüş kabiliyetiyle kilometrelerce ötedeki arazileri taradı, termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı.

, gündüz-gece görüş kabiliyetiyle kilometrelerce ötedeki arazileri taradı, termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı. Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin il jandarma komutanlıklarının desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

124 operasyonel tim ve 1250 personel operasyona katıldı.

ve operasyona katıldı. Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek miktarda kenevir ve skunk ile esrar ele geçirildi.

elde edilebilecek miktarda kenevir ve skunk ile esrar ele geçirildi. 25 şüpheli zehir taciri yakalandı; 17'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tebrik ve Kararlılık Mesajı

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Valisi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Asayiş Başkanlığı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları ile operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik etti. "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



