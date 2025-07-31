Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek

CHP'de komisyon kararını verdi ve üyelerini bugün bildirecek. Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partilerden üye talep eden Kurtulmuş'un, Ağustos'un ilk haftasında komisyonun kurulma aşaması ile ilgili de kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Bu süreçte, partiler arasında üyelerin belirlenmesi ve komisyonun işleyişine dair önemli adımlar atılıyor.

AK Parti'nin Komisyon Üye Profili

AK Parti, komisyonda 21 milletvekili ile temsil edilecek. Komisyonda görev alacak milletvekilleri, bölge ve il dengesi gözetilerek seçilecek. Her bölgeden milletvekili bulunacak ve 21 milletvekili arasında hukukçu, iletişimci, akademisyen ve siyaset bilimci isimler yer alacak.

CHP'nin Komisyona Katılımı

CHP, komisyona girmek için şartlarını dile getirirken, Genel Başkan Özgür Özel, üyeleri bugün TBMM Başkanlığı'na bildireceklerini açıkladı. CHP, komisyon kurulmadan önce TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çekincelerini giderecek bir açıklama yapmasını talep etmişti.

MHP ve DEM Üyelerini Belirledi

MHP ve DEM , ilk üyelerini belirleyen ve açıklayan partiler oldu.

ve , ilk üyelerini belirleyen ve açıklayan partiler oldu. 51 üyeli komisyona , AKP, MHP ve DEM Parti'nin ardından Yeni Yol Grubu, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Hüda-Par da üyelerini bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

, AKP, MHP ve DEM Parti'nin ardından Yeni Yol Grubu, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Hüda-Par da üyelerini bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek. İYİ Parti ise üye vermeyeceğini açıkladı.

ise üye vermeyeceğini açıkladı. Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokrat Parti'nin komisyona üye verip vermeyeceği ise bugün netleşecek.

Komisyonun Kurulma Süreci ve Görevleri

Ağustos'un ilk haftasında kurulması ve hazırlıklara başlaması beklenen komisyonun, yılbaşından önce çalışmalarını tamamlaması planlanıyor. TBMM Başkanı'nın inisiyatifinde kurulacak olan komisyon, süreçle ilgili atılacak adımları ve yapılacak yasal düzenlemeleri istişare edecek.



