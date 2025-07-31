Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz kararı 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti ve Merkez Bankası'nın web sitesinde yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak. Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının borçlanma maliyetlerini ve geri ödeme planlarını doğrudan etkileyecek.

Faiz Oranlarında Güncellemeler

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek.

olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı olmaya devam edecek. 25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,00'e indirildi.

olan kartlarda faiz oranı indirildi. 150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düştü.

Azami Gecikme Faiz Oranları

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.

olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı sabit kaldı. 25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi.

olan kartlarda azami gecikme faiz oranı indirildi. 150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.

Nakit Avans ve Kredili Mevduat Hesabı Faizleri

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düştü.

düştü. KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e geriledi.

Yabancı Para Kredi Kartı İşlemleri

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşürüldü.

Nakit Avans Çekiminde Geri Ödeme Hesaplaması

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre:

3 taksitle geri ödeme: Aylık taksit 9 bin 383 lira , toplam geri ödeme 28 bin 149 lira .

Aylık taksit , toplam geri ödeme . 6 taksitle geri ödeme: Aylık ödeme 5 bin 112 lira, toplam geri ödeme 30 bin 672 lira.

3 ayda toplam ödenen faiz: 3 bin 149 lira, 6 ayda toplam ödenen faiz: 5 bin 672 lira olarak hesaplanıyor.



