Türk markalar yurt dışında hızlı büyüyor

Türk markaları, küresel pazarda giderek daha fazla öne çıkıyor ve 2024 yılını yurtdışında Türkiye'ye kıyasla daha güçlü bir büyümeyle tamamladı. 2025 için ise agresif bir genişleme stratejisi izleniyor. Tekstil, hazır giyim, yeme-içme, mobilya ve kozmetik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren yerli markalar, yurtiçinde yaşanan daralma ve büyümede doyum noktasına ulaşılması nedeniyle yeni pazar arayışlarını hızlandırdı. Özellikle Körfez ve Afrika gibi yükselen bölgeler öne çıkıyor. 2025 boyunca sadece perakende alanında yurtdışında 500'e yakın yeni mağaza açılması planlanıyor. Şu anda Türk markaları yurtdışında 7 bini aşkın mağaza ve 18 binden fazla satış noktası ile faaliyet gösteriyor. Ayrıca, e-ihracat ile de dünyaya açılan Türk markaları, geçen yıl 6,4 milyar dolarlık online yurtdışı satış gerçekleştirdi.

LC Waikiki'den 2 Yılda 200 Mağaza

Yurtdışında en fazla mağazaya sahip Türk markası LC Waikiki olarak öne çıkıyor. 2009'da Romanya ile başlattığı yurtdışı hamlesinde bugün 700 mağazayı geçen marka, Türkiye ile birlikte 61 ülkede bin 300 noktayı geride bıraktı. 2026 yılında Avrupa'da ilk üçe girmeyi hedefleyen şirket, bu yıl Afrika ve Asya'da da yeni ülke girişlerine hazırlanıyor. Markanın 2026 sonuna kadar mağaza sayısının 1.500'ü aşması bekleniyor. 2024 itibarıyla gelirinin yüzde 60'ını Türkiye'den, yüzde 40'ını yurt dışından elde eden markanın mağazalarını haftada 17 milyon kişi ziyaret ediyor.

Koton, DeFacto ve Colin's Büyümeye Devam Ediyor

Koton , 2024 yılı itibarıyla 35 ülkede yaklaşık 190 yurt dışı mağazası ile faaliyet gösteriyor ve önümüzdeki iki yıl içinde bu sayıyı 300'e çıkarmayı hedefliyor. Özellikle Körfez Bölgesi'ne ağırlık verilecek ve bu yıl 15'ten fazla mağaza açılacak.

, 2024 yılı itibarıyla ile faaliyet gösteriyor ve önümüzdeki iki yıl içinde bu sayıyı hedefliyor. Özellikle Körfez Bölgesi'ne ağırlık verilecek ve bu yıl açılacak. DeFacto , Türkiye de dahil olmak üzere 500'ü aşkın mağazayla hizmet veriyor. Türkiye dışında 150'den fazla mağazaya sahip olan marka, MENA ve CIS bölgelerinde büyümeyi hızlandırmayı planlıyor.

, Türkiye de dahil olmak üzere hizmet veriyor. Türkiye dışında sahip olan marka, MENA ve CIS bölgelerinde büyümeyi hızlandırmayı planlıyor. Colin's , 600'ü aşkın toplam mağazasıyla 26 ülkede varlık gösteriyor. Özellikle Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Mısır'daki mağaza sayısının 2027 yılına kadar 30'a çıkarılması hedefleniyor.

, varlık gösteriyor. Özellikle Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Mısır'daki mağaza sayısının 2027 yılına kadar hedefleniyor. Mavi, 36 ülkede 440'tan fazla mağaza ile hizmet veriyor.

Düşen Satışlar Yurtdışına Yöneltti

BMD Başkanı Sinan Öncel, markaların yurtdışını önceliklendirmesinde Türkiye'deki yüksek maliyetlerin etkili olduğunu belirtti. Yüksek maliyetler ürün fiyatlarına yansırken, düşen alım gücü nedeniyle satışlar azaldı. Öncel, "İlk yarı itibariyle markaların satışlarının yüzde 40'ı indirimli ürünlerden geldi. Ağustosta bu oran yüzde 80'lere çıkacaktır. Kar marjları düşen markalar bu nedenle yurtdışını önceliklendiriyor. Oradaki mağazalar için de yurtdışından tedarike yöneliyor" dedi.

Orka'dan 17 Yeni Mağaza Açılışı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, özellikle Polonya'da aktif olduklarını ve ABD mağazasının açıldığını belirtti. Son 8 ayda 11 yurtdışı mağazası açıldı. Önümüzdeki dönemde Paraguay, Miami, Bulgaristan, Kanada, İngiltere, Körfez ve yakın coğrafyada yeni mağazalar açılacak. Bu yıl toplamda 17-18 yeni mağaza açılışı hedefleniyor ve yurtdışı mağaza sayısı 200'ün üstünde sürdürülecek.

İpekyol da Körfez Yolunda

İpekyol Grubu CEO'su Uğur Ayaydın, üç markaları ile yurtdışında 57 mağazaya ulaştıklarını belirtti. Özellikle Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Ürdün, BAE ve Kuveyt öne çıkarken, Türki Cumhuriyetlerinde Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'da da faaliyet gösteriliyor. Yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza daha açılacak ve toplamda yurt dışında 60'ın üstüne çıkılacak. Yurtiçinde ise grup 272 mağazaya ulaştı, bu yıl sonunda hedef 280 mağaza. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Turquality ve Marka Programları sayesinde firmalar lojistik, tanıtım ve mağaza kurulum desteği alıyor. Sektör temsilcileri, 2025 yılı boyunca yurt dışında toplamda 500'e yakın yeni mağaza açılmasının planlandığını belirtiyor.

Türk Markalarına Tarife Dışı Engeller

Süleyman Orakçıoğlu, Serbest Ticaret Anlaşmaları'nın (STA) Türk hazır giyim sektörü için kritik önem taşıdığını vurguladı. Türk markalarının özellikle Kuzey Afrika ve Güney Afrika gibi pazarlarda ciddi tarife dışı engellerle karşılaştığını belirtti:

Kuzey Afrika ülkeleri çok bariyer koyuyor; gümrük tarife oranları ve tarife dışı engeller sorun yaratıyor.

Cezayir'de bir AVM mağazası açılmadan önce gönderilen ürünler 2-2,5 ay gümrükte bekledi .

. Bazı ülkeler her ürün kompozisyonu için ayrı laboratuvar testleri istiyor.

%40-45 gümrük vergisiyle karşılaşılırken İtalyanlar %10-15 ödüyor.

Meksika'da da benzer uygulamalar mevcut.

AB'nin şu an 76 ülke ile STA anlaşması var; Türkiye sadece 26 tanesi ile AB gümrük tarifeleriyle mal satabiliyor.

Türk markalarına uygulanan tarife oranları AB ülkelerine göre çok daha yüksek.

"İthalatta AB ile eşitiz, ihracatta değiliz."



