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MERSİS kullanıcı sayısı rekor kırdı!

Ticaret Bakanlığı'nın dijital vizyonuyla geliştirilen MERSİS, 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yapıyor. Aktif kullanıcı sayısı rekor seviyede! MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3 milyonu, mobil uygulama indirilme sayısı 68 bini aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 08:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 08:51
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MERSİS kullanıcı sayısı rekor kırdı!

İş dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek dijital çözümler yaygınlaştırılmaya devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS) aktif kullanıcı ve mobil uygulama indirilme sayılarını paylaştı. MERSİS, devletimizin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen en kapsamlı ve stratejik bilgi sistemlerinden biri olarak, ülkemizde şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerinin merkezi bir yapı üzerinden yürütülmesini sağlıyor.

MERSİS'in Aktif Kullanıcı Sayısı 3 Milyonu Aştı

  • 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı.
  • Türkiye'de aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısı 2,5 milyonun üzerine çıktı.
  • Sistem üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni kuruluş işlemi gerçekleştirildi.

MERSİS'in Kamu Kurumlarıyla Entegrasyonu

MERSİS, yaklaşık 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yapıyor ve tüm ilgililere şirket ile ticari işletmelere ilişkin güncel, doğru ve güvenilir verileri sunuyor. Bu yönüyle MERSİS, sadece Ticaret Bakanlığı'nın değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti projesi olarak öne çıkıyor.

MERSİS Mobil Uygulaması ile Erişim Kolaylığı

Vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve ticaret sicili işlemlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması, kullanım alışkanlıkları ve güncel ihtiyaçlara uygun bir yapı sunuyor.

  • MERSİS web uygulaması üzerinden yapılabilen tüm işlemler, mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
  • Alternatif hizmet kanalları sunularak ticaret siciline erişim kolaylaştırılıyor.
  • Hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılarak ticaret sicili işlemlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandırılıyor.

Kullanıcı Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Google Play ve App Store platformları üzerinden erişime açılan uygulamanın toplam indirilme sayısı 68 bin 555'e ulaşmış olup, kullanıcı sayısı her geçen gün artış göstermektedir.


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