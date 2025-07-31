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10 bin futbol sahası kadar orman yok oldu!

Türkiye genelinde orman yangınları büyük kayıplara yol açtı. Bursa'da 10 bin futbol sahası kadar alan yok olurken, İzmir ve Bilecik'te yüzlerce bina zarar gördü. Harmancık'ta 2 milyon 300 bin, Gürsu'da ise 680 bin ağaç yandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 09:19, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:22
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10 bin futbol sahası kadar orman yok oldu!

Orman yangınları büyük bir özveriyle kontrol altına alınırken yanan yerlerden geriye siyah örtü kaldı.

Bursa'da Orhaneli-Harmancık ve Gürsu-Kestel bölgesinde çıkan yangınlarda 10 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu. Harmancık'ta 2 milyon 300 bin, Gürsu'da ise 680 bin ağaç yandı.

Yeşil Vatan'da çıkan yangınlar büyük mücadelelerle kontrol altına alındı.

Geriye ise yanan ormanlık alanların simsiyah görüntüleri kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bursa'daki soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyururken, 5 gün etkili olan yangının acı bilançosu ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu ve Harmancık'ta toplam 6 bin hektardan fazla alanın kaybedildiğini söyledi. Harmancık'ta 2 milyon 300 bin, Gürsu'da ise 680 bin ağacın yandığını belirten Başkan Bozbey, "Toplamda bakıldığında ise 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

39 tutuklama

Orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Haziran'dan bu yana 168 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 39'u tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV'de canlı yayınlanan "Özel Röportaj" programında orman yangınlarına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin, "1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız 38 demişti, 1 kişi daha sonrasında tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve soruşturmalar devam ediyor. Halihazırda geçmişten orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde. Bunun 67'si hükümlü, hakkında karar verilen kişiler" dedi.

407 konut ağır hasarlı

Türkiye genelinde 1 Haziran 2025'ten bugüne kadar çıkan orman yangınlarında, 13 ilde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ya da ağır hasarlı hale geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmaların AFAD ve ilgili kurumlar tarafından ivedilikle yürütüldüğünü belirtti. Yapılan incelemelere göre en fazla zarar gören illerin başında İzmir geliyor. Kentte 288 bina, 252 konut, 13 iş yeri ve 27 ahır yangınlardan olumsuz etkilendi. İzmir'i 134 bina, 75 konut, 3 iş yeri ve 33 ahırla Bilecik takip etti. Karabük, Tekirdağ, Sakarya, Hatay, Antalya, Ankara, Uşak, Mersin, Bursa, Kahramanmaraş ve Çanakkale'de de çeşitli seviyelerde hasar tespit edildi. Yerlikaya, "Yangından etkilenen illerimize toplam 128 milyon 470 bin 242 TL ödenek gönderilmiş olup 7 ilimizde 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 TL ödeme yapılmıştır" dedi.

Vatandaşların acil barınma ihtiyacı kapsamında 105 konteynerin sevk edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, İzmir'de 26, Bilecik'te 27, Sakarya'da 3, Karabük'te 7 olmak üzere toplam 63 konteynerin kurulumunun tamamlandığını söyledi.


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