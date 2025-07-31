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Kamu İhale Kurumu'ndan fiyat güncellemesi!

Kamu ihalelerinde fiyatlar baştan aşağı değişiyor! 1 Eylül'de yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle neler değişecek. Doğal afetler artık sözleşme feshi için geçerli neden sayılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 09:42, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:45
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Kamu İhale Kurumu'ndan fiyat güncellemesi!

Kamu İhale Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle, eski fiyatlar güncellenerek günümüz şartlarına uyarlanacaktır. Bu değişiklikle birlikte, ihale süreçlerinde daha güncel ve adil fiyatlandırma sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, doğal afet gibi olağanüstü durumlar, sözleşmenin feshi için geçerli nedenler arasında sayılacaktır.

1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, özellikle fiyat hesaplamaları ve olağanüstü durumlar konusunda köklü değişiklikler içermektedir. Bu tarihten önce ilan edilen ihaleler ise eski yönetmelik kurallarına göre tamamlanacaktır.

İhale fiyatları, TÜİK'in endekslerine göre yeniden hesaplanacaktır.

Yeni Yönetmelikteki Önemli Değişiklikler

  • Fiyatların güncellenmesi: Eski fiyatlar, günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde revize edilecektir.
  • Olağanüstü durumlar: Doğal afet gibi durumlar, sözleşmenin feshi için geçerli nedenler arasında yer alacaktır.
  • Yürürlük tarihi: Yeni yönetmelik 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır.
  • Geçiş süreci: 1 Eylül'den önce ilan edilen ihaleler, eski yönetmelik kurallarına göre tamamlanacaktır.
  • Fiyat hesaplaması: İhale fiyatları, TÜİK'in endekslerine göre yeniden belirlenecektir.


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