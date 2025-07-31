Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları rekor kırıyor!

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 309 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 218 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 120 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 275 liradan tamamladı. Bugün ise saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 309 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Gram altın: 4.309 TL

4.309 TL Çeyrek altın: 7.218 TL

7.218 TL Cumhuriyet altını: 29.120 TL

29.120 TL Ons altın: 3.302 Dolar (%0,8 artış)

Piyasalarda Gelişmeler ve Fed Kararları

ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin ardından dün düşen altın fiyatları, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin devam eden endişelerle bugün yükseldi.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek %4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti. Fed Başkanı Powell ise politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını belirtti.

Ticaret Politikalarında Son Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump , Hindistan'ın Çin ile Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren %25 tarife ödeyeceğini duyurdu.

, Hindistan'ın Çin ile Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın ödeyeceğini duyurdu. Ayrıca Trump'ın imzaladığı kararnameyle Brezilya'ya uygulanan tarife oranı %10'dan %50'ye yükseltildi.

yükseltildi. Güney Kore ile ticaret anlaşmasına varıldığını belirten Trump, bu ülkeye %15 tarife uygulanacağını açıkladı.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesi direnç, 3 bin 300 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor.



