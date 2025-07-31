BIST 100 güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.650,46 puan seviyesinden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 10.618,97 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.650,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Gayrimenkul yatırım ortaklığı (%0,82)

Tek kaybettiren sektör: Turizm (%0,24)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Bugünkü Veri Gündemi ve Teknik Seviyeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti Dış ticaret dengesi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ( H-ÜFE )

) Haftalık para ve banka istatistikleri

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi

İşsizlik maaşı başvuruları ve diğer yoğun veri gündemi

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.



