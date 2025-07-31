BIST 100 güne yükselişle başladı!
BIST 100 endeksi güne pozitif başladı, sektörler arasında gayrimenkul öne çıktı. Fed'in faiz kararı sonrası piyasalar karışık seyrediyor. Analistler, teknik olarak 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.600 ve 10.500 puan destek seviyelerine dikkat çekiyor. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışı yoğun veri gündemiyle hareketlilik bekleniyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.650,46 puan seviyesinden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 10.618,97 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.650,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı.
Sektör Endekslerinde Son Durum
- En çok kazandıran sektör: Gayrimenkul yatırım ortaklığı (%0,82)
- Tek kaybettiren sektör: Turizm (%0,24)
Küresel Piyasalarda Gelişmeler
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.
Bugünkü Veri Gündemi ve Teknik Seviyeler
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti
- Dış ticaret dengesi
- Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)
- Haftalık para ve banka istatistikleri
- Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
- ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi
- İşsizlik maaşı başvuruları ve diğer yoğun veri gündemi
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.