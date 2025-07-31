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Fed'in faiz kararı sonrası, Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Fed'in faizleri sabit tutması sonrası Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,5920 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 10:06, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 10:09
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Fed'in faiz kararı sonrası, Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,5920 seviyesinden işlem görüyor. Dün 40,6050-40,5490 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,5900'dan tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,5920'den işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 46,5840'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 54,0120'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

Fed Kararları ve Piyasalara Etkisi

ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında Başkan Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmelerinde verdiği temkinli duruş sinyaliyle varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu. Dolar endeksinin yeniden 100'e yaklaşmasıyla birçok varlığın alternatif maliyetinin değişebileceği tahmin ediliyor.

Fed Toplantısı Detayları

  • Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
  • Enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edildi.
  • FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller, faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduklarını belirtti.
  • Powell, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız." açıklamasında bulundu.

Günün Ekonomik Gündemi

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti
  • Dış ticaret dengesi
  • Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)
  • Haftalık para ve banka istatistikleri
  • Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  • ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi
  • İşsizlik maaşı başvuruları ve diğer yoğun veri gündemi takip edilecek.


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