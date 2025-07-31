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Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğu tespit edilen Can Top (Buraksport) oyuncağının satışını yasakladı ve toplatma kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 10:48, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 11:07
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Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, insan sağlığını tehlikeye düşüren "güvensiz" ürünlerin listesi güncellenmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan edilen ürünler arasına yeni bir oyuncak eklenmiştir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, "Can Top (Buraksport)" adlı ürünün satışı yasaklanmış ve daha önce satılan ürünlerin de piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

Toplatılan Ürün Hakkında Bilgilendirme

  • Ürün Adı: "Can Top (Buraksport)"
  • Satış Durumu: Satışı yasaklandı
  • Piyasadan Toplatma: Daha önce satılan ürünler toplatılacak

Yasaklama Gerekçesi

Yapılan açıklamada, "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği-Bölüm 1: Fiziksel ve Mekanik Özellikler Kısım 5.1, Kısım 7 ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Fitalat" kapsamında olumsuz sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir. Bu nedenle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

Tüketicilere Uyarı

Tüketicilerin, GÜBİS üzerinden güncellenen güvensiz ürün listelerini takip etmeleri ve bu tür ürünleri kullanmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Sağlığınızı korumak için güvenilir ve onaylı ürünleri tercih ediniz.


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