Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. 2025 yılı II. çeyreğinde, turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında önemli artışlar yaşandı. Turizm gelirleri, ziyaretçi profili ve harcama kalemleriyle ilgili detaylı veriler, Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümesini gözler önüne seriyor.

Turizm Gelirlerinde Artış

Turizm geliri , nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu.

, nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artarak oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar , transfer yolculardan elde edilen gelir ise 189 milyon 75 bin dolar olarak kaydedildi.

, transfer yolculardan elde edilen gelir ise olarak kaydedildi. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 16,5'ini yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçi Profili ve Harcamalar

Ziyaretçiler seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar , 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

, oluşturdu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişi oldu. Bunların 2 milyon 678 bin 105'i yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

artarak oldu. Bunların yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 73 dolar olarak gerçekleşti.

Harcama Kalemlerinin Payları ve Artış Oranları

Paket tur harcamalarının payı: yüzde 31

Yeme içme harcamalarının payı: yüzde 19,4

Uluslararası ulaştırma harcamalarının payı: yüzde 12,8

Uluslararası ulaştırma harcamaları: yüzde 13,8 arttı

arttı Yeme içme harcamaları: yüzde 13,7 arttı

arttı Tur hizmetleri harcamaları: yüzde 12,5 arttı

Ziyaret Amaçları

"Akraba ve arkadaş ziyareti" : yüzde 16,8 ile ikinci sırada yer aldı.

: ile ikinci sırada yer aldı. "Alışveriş" : yüzde 5,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

: ile üçüncü sırada yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi (yüzde 60,7).

Turizm Giderlerinde Yükseliş

Turizm gideri , geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu.

, geçen yılın aynı çeyreğine göre artarak oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel harcamalar , 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

, oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişi oldu. Kişi başı ortalama harcama ise 936 dolar olarak gerçekleşti.



