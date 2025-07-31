Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara'da ekmek fiyatlarına 1 Ağustos 2025 itibarıyla zam yapılacağını açıkladı.

Alnıaçık, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ve bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Özellikle ham madde girdilerindeki ciddi artışlar, fırıncıların maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti. Çuval fiyatlarının yedi yüz liradan dokuz yüz lira seviyelerine çıkması, zam kararının alınmasında etkili oldu.

Ankara'da ekmek fiyatı 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak uygulanacak.

Ekmek Fiyatlarına Gelen Zam'ın Detayları

Ham madde girdilerinde yaşanan artışlar, fırıncıların maliyetlerini artırdı.

yaşanan artışlar, fırıncıların maliyetlerini artırdı. Çuval fiyatları 700 TL 'den 900 TL 'ye yükseldi.

'den 'ye yükseldi. %20 oranında zam yapıldı.

yapıldı. 1 Ağustos 2025 itibarıyla Ankara'da ekmek 15 TL olacak.



