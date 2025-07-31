CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu!
CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılan değerlendirme sonrası Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak isimleri belirledi. İşte o liste!
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 12:04, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 12:05
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyona katılacak isimleri belirledi.
CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan liste, parti kurmayları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, komisyonda görev alacak 10 isim açıklandı.
Komisyonun amacı, Türkiye'de terörün sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve çözüm önerileri geliştirmektir.
Komisyonda Yer Alacak İsimler
- Zeynel Emre
- Sezgin Tanrıkulu
- Murat Emir
- Gökçe Gökçen
- Okan Konuralp
- Murat Bakan
- Türkan Elçi
- Süreyya Öneş Derici
- Turan Taşkın Özer
- Oğuz Kaan Salıcı