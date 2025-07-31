CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu!

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan liste, parti kurmayları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, komisyonda görev alacak 10 isim açıklandı.

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